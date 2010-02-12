Засыпание до 24:00 улучшает поведение подростков

Если подростки будут отправляться спать до полуночи, у них улучшится поведение и они станут более ответственными. Иследователи из Университета Кюсю (Япония) выяснили, что раннее укладывание в постель делает тинейджеров менее импульсивными - а это значит, что они реже совершают преступления, почти не прогуливают школу и хорошо сдают экзамены, сообщает издание Daily Telegraph.

Если же сон подростка начинается далеко за полночь, нарушаются биологические ритмы организма, что влечет за собой проблемы в поведении. Как правило, любители полуночничать тратят больше времени на просмотр ТВ и редко посещают дополнительные занятия в школе. Чтобы ребенок раньше ложился спать, по мнению ученых, ему следует либо участвовать после уроков во внешкольных мероприятиях, либо регулярно заниматься спортом.

Кстати, установлено, что плохо высыпающиеся дети имеют больший индекс массы тела, чем те, кто спит много. Однако школьники, спящие в течение недели по восемь часов в сутки и компенсирующие недосып в выходные, значительно реже имеют избыточный вес или страдают ожирением.

В среднем дети спят дольше по выходным и праздникам, чем в будние дни, но школьники с избыточным весом встают по субботам и воскресеньям столь же рано, как и среди недели. Толстяки также тратят больше времени на выполнение домашних заданий и просмотр ТВ в сравнении со сверстниками нормальной комплекции.

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