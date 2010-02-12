В Москве ортопед выстрелил в глаз хирургу

В результате ссоры между двумя сотрудниками московской стоматологической клиники один из них был госпитализирован с огнестрельным ранением глаза, сообщает "Life.Ru". Инцидент произошел в комплексе Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ), расположенном на улице Вучетича.

Потасовка между 43-летним челюстно-лицевым хирургом Хайруллой Нигматовым и 31-летним ортопедом Дмитрием Захаровым произошла вечером 10 февраля. По версии источника, причиной ссоры между коллегами стали деньги, вырученные за установку зубного импланта.

Сообщается, что вооруженный скальпелем Нигматов набросился на Захарова. Однако ортопед достал пистолет и выстрелил хирургу в голову. Пуля застряла в глазнице пострадавшего. При этом издание не уточняет, к какому типу оружия принадлежит пистолет Захарова.

После этого коллеги поссорившихся врачей вызывали бригаду скорой помощи, и Нигматов был госпитализирован. Захаров в свою очередь был доставлен в отделение милиции. По его словам, пистолет он использовал для самообороны.

После допроса ортопед направился в травмпункт, чтобы зафиксировать телесные повреждения, нанесенные ему Нигматовым в ходе ссоры. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

medportal.ru