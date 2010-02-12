Решения суда о фармфирме "Дарница" - незаконны

Следственным отделом прокуратуры Киевской области направлено в суд уголовное дело по обвинению одного из судей Згуровского района Киевской области в совершении служебного подлога, злоупотреблении служебным положением и вынесении заведомо неправосудного решения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в ходе расследования установлено, что обвиняемым вынесено решение по гражданским делам по искам двух граждан, на основании которых им противоправно передано право собственности на акции ЗАО «Фармацевтическая компания «Дарница» общей номинальной стоимостью 420 млн. грн.

На данный момент незаконные решения суда по апелляциям прокуратуры Киевской области отменены, производство по искам вышеуказанных граждан прекращено.