Перенесших инсульт британцев будут лечить стволовыми клетками

Британская компания ReNeuron, специализирующаяся на биотехнологиях, получила разрешение на использование эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) для лечения последствий инсульта, сообщает PharmacyEurope.

Методика подразумевает введение нескольких миллионов стволовых клеток в мозг пациентов, перенесших инсульт. По предположениям специалистов ReNeuron, эти клетки заменят нейроны поврежденных участков мозга, благодаря чему наступит улучшение физических и умственных способностей пациента.

Разрешение на проведение первого этапа клинических испытаний ReNeuron получила от Совещательного комитета по генной терапии Великобритании (Gene Therapy Advisory Committee). Первый участник исследований будет лечиться в одной из больниц Глазго. Начало испытаний намечено на второй квартал 2010 года.

Всего в рамках первого этапа исследований инъекции ЭСК получат 12 пациентов, перенесших инсульт за 6-24 месяца до начала лечения. Медики будут следить за состоянием добровольцев в течение двух лет после введениях стволовых клеток.

В случае успешного завершения первого этапа, ученые планируют провести расширенные клинические испытания. Исследователи отметили, что при наборе участников предпочтение будет отдаваться больным с более тяжелыми нарушениями вследствие инсульта.

Испытания, запланированные компанией ReNeuron, станут первыми подобными исследованиями, официально разрешенными в Европе. В начале 2009 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США разрешило калифорнийской биотехнологической компании Geron Corp. провести клинические испытания лечения пациентов с травмами спинного мозга с помощью ЭСК.

medportal.ru