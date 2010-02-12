В Луцке начали больше рожать

В Луцке на протяжении прошлого года естественный прирост населения увеличился почти вдвое.

Как сообщили в пресс-службе Луцкой мэрии, за последние годы в областном центре Волыни интенсивность естественного прироста увеличилась с 2,6 человек на 1000 жителей в 2008 году до 5 человек в 2009 году. Количество родившихся превысило число умерших только в 9 регионах области, в частности и в областном центре.

В целом, как отмечено в сообщении, численность населения области на конец года составляла 210,7 тыс. человек. В течение года количество жителей города увеличилось на 1386 человек. Это произошло как за счет естественного прироста - 956 лиц, так и положительного миграционного сальдо - 430 человек.