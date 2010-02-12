Разгаданы загадки темной шоколадки

О пользе темного шоколада слышали все. В изобилии содержащиеся в нем так называемые флавоноиды и усталость как рукой снимают, и болезнь Альцгеймера предотвращают, и для сердечно-сосудистой системы – чистый витамин.

Однако, как уверяют британские исследователи, от современного темного шоколада перечисленных чудесных эффектов не дождешься. Производители нередко очищают его от целебных флавоноидов или оставляют их в незначительном количестве. Не из вредности. Просто те имеют горький вкус, а это не нравится многим покупателям. При этом то, что шоколад уже не тот, на обертке часто не указывается. Вот и получается: вместо снятия усталости вкусной шоколадкой мы лишь пичкаем себя жирами, сахаром и лишними калориями… К слову, даже качественный темный шоколад нельзя грузить в себя без меры. Полезная доза давно рассчитана – это 25 г, то есть четверть стандартной стограммовой плитки.

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