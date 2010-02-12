Помогите не ослепнуть 5-летнему мальчику!
Тяжелое злокачественное заболевание
У пятилетнего Костика Иванова тяжелое злокачественное заболевание - ретинобластома обоих глаз. Уже четыре года семья борется за жизнь мальчика - Косте удалили левый глаз, он пережил 30 наркозов и 35 курсов химиотерапии. Сейчас его единственный правый глаз видит только на 40 процентов и зрение может падать дальше. Мальчику обещают помочь в немецкой специализированной клинике - ему назначили дату госпитализации на 8 февраля, но ввиду отсутствия средств семья не смогла отправить Костю в Германию. Дату госпитализации перенесли. Но для того, чтобы Костик таки попал в клинику, необходимо срочно дособрать на лечение 8100 евро.
Большая просьба ко всем - помогите сделать так, чтобы Костя не опоздал! Помогите ему видеть мир и жить в нем!
Контакты:
Мама Кости - Юлия Иванова +380679610610
Реквизиты для перевода:
в гривнах:
КРД «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 322904
ЕГРПОУ 2833710642
Банк получателя: КРД «Райффайзен Банк Аваль»
Получатель: Иванова Юлия Владимировна
Р / с: 2625984210134
Назначение платежа: для зачисления на СКС зг. Дог. № 064364770000 на имя Иванова Юлия Владимировна.
в долларах:
Банк-корреспондент SWIFT-code Account numer
Deutshce Bank Trust Company.New York.USA BKTR US33 04-400-503
The Bank of New York. New York.USA IRVT US 3N 890-0260-688
JPMorgan Chase Bank. New York.USA CHAS US 33 001-1-090891
в евро:
Commerzbank AG.Franfurt am Main COBA DE FF 400 8867087 01
Deutsche Bank AGFranfurt am Main DEUT DE FF 9470329 10
Dresdener Bank AG Franfurt am Main DRES DE FF 0812766900/888
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