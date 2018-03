Помогите не ослепнуть 5-летнему мальчику!

У пятилетнего Костика Иванова тяжелое злокачественное заболевание - ретинобластома обоих глаз. Уже четыре года семья борется за жизнь мальчика - Косте удалили левый глаз, он пережил 30 наркозов и 35 курсов химиотерапии. Сейчас его единственный правый глаз видит только на 40 процентов и зрение может падать дальше. Мальчику обещают помочь в немецкой специализированной клинике - ему назначили дату госпитализации на 8 февраля, но ввиду отсутствия средств семья не смогла отправить Костю в Германию. Дату госпитализации перенесли. Но для того, чтобы Костик таки попал в клинику, необходимо срочно дособрать на лечение 8100 евро.

Большая просьба ко всем - помогите сделать так, чтобы Костя не опоздал! Помогите ему видеть мир и жить в нем!

Контакты:

Мама Кости - Юлия Иванова +380679610610

Реквизиты для перевода:

в гривнах:

КРД «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 322904

ЕГРПОУ 2833710642

Банк получателя: КРД «Райффайзен Банк Аваль»

Получатель: Иванова Юлия Владимировна

Р / с: 2625984210134

Назначение платежа: для зачисления на СКС зг. Дог. № 064364770000 на имя Иванова Юлия Владимировна.

в долларах:

Банк-корреспондент SWIFT-code Account numer

Deutshce Bank Trust Company.New York.USA BKTR US33 04-400-503

The Bank of New York. New York.USA IRVT US 3N 890-0260-688

JPMorgan Chase Bank. New York.USA CHAS US 33 001-1-090891

в евро:

Commerzbank AG.Franfurt am Main COBA DE FF 400 8867087 01

Deutsche Bank AGFranfurt am Main DEUT DE FF 9470329 10

Dresdener Bank AG Franfurt am Main DRES DE FF 0812766900/888

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich.Vienna RZBAATWW 55022305