На Волыни шесть человек отравились угарным газом

Около 4.00 в поселке Дубище Рожищенского района Волынской области в частном доме частично разрушился кирпичный дымоход, что привело к блокировке дымового и вентиляционного каналов и распространению угарного газа по всему жилищу.

В результате 6 человек, в том числе ребенок, отравились угарным газом, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС. Один пострадавший в тяжелом состоянии, остальные - в удовлетворительном.

Сегодня же около 7.00 во Владимир-Волынскую центральную райбольницу были госпитализированы 7 жителей села Заря, среди них 5 детей, которые отравились природным газом.