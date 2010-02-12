В Харькове собака до смерти покусала своего хозяина

В Харькове мужчину, 1977 года рождения, покусала собственная собака.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, трагедия произошла 8 февраля в частном доме в Краснозаводском районе Харькова.

По показаниям соседей, у погибшего были две собаки – взрослая собака и щенок, за которыми он плохо ухаживал и с которыми жестоко обращался. Защищая щенка, взрослая собака покусала хозяина. После нападения мужчина был доставлен в больницу неотложной медицинской помощи с многочисленными рваными ранами ног, где он через три часа умер в реанимации.

Собаку застрелили, сообщила Л.ВОЛКОВА.