Сумщина: от снега подвинулась стена музыкальной школы

Вчера в 15.00 в поселке городского типа Воронеж Шосткинского района Сумской области во время занятий сдвинулась с места стена музыкальной школы.

Благодаря согласованным действиям педагогического коллектива паники не было, никто не пострадал, все присутствующие своевременно были эвакуированы, сообщает межрегиональное информационное агентство «Восток.net».

По словам заместителя начальника областного управления культуры Любови ДЕМЧЕНКО, причиной аварии стал чрезмерный вес слоя снега на крыше. Строение школы, датированное началом прошлого века, уже давно нуждается в капитальном ремонте. Подобный инцидент уже случался в 2005 году.

На месте происшествия работает комиссия. Информация об ущербе уточняется.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Олег МЕДУНИЦА сообщил журналистам, что в области проверяют состояние крыш в общеобразовательных заведениях, учреждениях культуры, здравоохранения и социальной сферы.

По его словам, губернатор Николай ЛАВРИК поручил проверить состояние крыш, провести необходимые очистительные работы и держать ситуацию на ежедневном контроле. Через средства массовой информации он обратился к руководителям учреждений с просьбой ответственно отнестись к ситуации, ведь, по прогнозам метеорологов, в выходные дни в Сумской области снова ожидаются снегопады.