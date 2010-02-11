Завтра в Украине - снег

Завтра в Украине ожидается снег и мокрый снег (на юге с дождем), ночью и утром на Правобережье, а днем на Левобережье местами сильные осадки, метели, налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах страны, кроме Крыма, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, в южной части местами 25-30 м/с.

Температура ночью в западных и южных областях от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла; в Крыму ночью 1-6°, днем 7-12° тепла; на остальной территории ночью 2-7° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья 8-13°, днем 0-5° мороза.

В Киевской области в пятницу ожидается снег и мокрый снег, ночью и утром местами сильный, кое-где налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 2-7°, днем 0-5° мороза. В Киеве температура ночью 4-6°, днем 1-3° мороза.