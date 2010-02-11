В акватории Черного и Азовского морей будет шторм

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций объявило на 11-12 февраля штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре МЧС, во второй половине дня 11 февраля и в течение 12 февраля в акватории Черного и Азовского морей ожидается усиление ветра - 19-24 м/с, в Азовском море - порывы 25-30 м/с, дрейф льда, обледенение суден.

Высота волн в Черном море - 30-40 дм, в Азовском -- 13-20 дм.