Львовская областная больница обесточена

10 февраля около 22.00 из-за аварии на трансформаторной подстанции было прекращено электроснабжение части корпусов Львовской областной клинической больницы - клинических и хозяйственных отделений, в том числе реанимации, где на аппаратуре искусственной вентиляции легких находились 4 больных.

До сих пор электроснабжение больницы не возобновлено, сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, работа аппаратуры в реанимационном отделении больницы сначала обеспечивалась вручную медперсоналом, а позже техническими службами больницы было проведено переключение оборудования на питание от другой трансформаторной подстанции. Источник автономного питания (дизель-генератор) не запускался.

Сегодня в аварийном режиме электропитания (в сети в наличии одна фаза) находятся общие палаты и приемное отделение больницы. Работы по ликвидации аварии на трансформаторной подстанции продолжаются.