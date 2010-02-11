В трех областях обесточено 7 населенных пунктов
12:21, 11 февраля 2010Страна
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Из-за ненастья
В Украине в результате осложнения погодных условий и из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач обесточено 7 населенных пунктов в трех областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
В частности, без электроснабжения остались 3 н.п. в Херсонской области, 3 - в Николаевской и 1 - в Днепропетровской.
Электричество возобновляют бригады облэнерго.
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