В трех областях обесточено 7 населенных пунктов

В Украине в результате осложнения погодных условий и из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач обесточено 7 населенных пунктов в трех областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, без электроснабжения остались 3 н.п. в Херсонской области, 3 - в Николаевской и 1 - в Днепропетровской.

Электричество возобновляют бригады облэнерго.