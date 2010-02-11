Когда доплатят медикам за трудовой стаж?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов, Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения совместно с Министерством труда и социальной политики проверить выполнение решений правительства о выплате доплат к зарплатам медиков и учителей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Нам нужно взять под полный стопроцентный контроль выплату всех социальных платежей в нашем государстве. Это чрезвычайно важное направление работы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства уточнила, что речь идет о выполнении постановлений правительства об осуществлении доплат к должностным окладам медицинским работникам с учетом трудового стажа, а также о 20-процентных надбавках к окладам педагогам.

“Я просила бы, чтобы такая проверка была проведена до следующего заседания правительства, и чтобы отчеты были обязательно сделаны. Это наше задание”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.