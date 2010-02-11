Мандарин восстанавливает печень

Исследования ученых из Южной Кореи показали, что мандарины укрепляют печень, а также препятствуют ожирению и старческому слабоумию.

В течение трех месяцев 30 южнокорейских школьников, страдающих ожирением, употребляли напиток из мандаринов и делали физические упражнения. В то же время другая группа из 30 испытуемых делала физические упражнения, но мандариновый сок не пила. В результате эксперимента первая группа потеряла 1,5% лишнего веса.

Ученые также провели эксперимент на крысах. В течение двух месяцев грызунам кололи инъекции концентрата мандаринов, после чего крысы стали меньше в объеме на 45% и избавились от 59% жировых накоплений в брюхе.

Также удалось выяснить, что инъекции мандарина восстанавливают печень.

В настоящее время Служба развития сельских районов РК работает над созданием лечебного напитка, в составе которого будет мандарин. По словам ученых, подобный напиток поможет быстро побороть жир и старческое слабоумие.

Напомним, итальянские ученые недавно установили, что помидоры и красные апельсины препятствуют ожирению и уменьшают вероятность появления раковых опухолей.

newsland.ru