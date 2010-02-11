В Крыму на пожаре погиб ребенок

11:00, 11 февраля 2010
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Также пострадал мужчина

В Крыму на пожаре погиб ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, несчастный случай произошел 10 февраля в с. Мелководное Джанкойского района. На месте пожара обнаружено тело ребенка 2006 года рождения. Также пострадал мужчина 1980 года рождения. Мужчина был доставлен в реанимационное отделение Джанкойской ЦРБ с диагнозом «отравление угарным газом». Причина гибели ребенка устанавливается.

Как отметили в пресс-службе, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя.

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