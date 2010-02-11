Семейный ужин спасает детей от ожирения

Традиционные семейные ужины снижают вероятность ожирения у четырехлетних детей на 40%. Однако наиболее благотворного эффекта можно достичь, если ребенок будет не только ежевечерне есть в кругу семьи, а еще и спать не менее 10 с половиной часов в сутки, а телевизор смотреть не более 2 часов по будням.

Сотрудники Университета штата Огайо (США) утверждают, что соблюдение этих условий может снизить шансы ожирения даже у тех детей, которые попадают в группу риска.

Исследование 8 550 американцев, родившихся в 2001 году, показало, что в семьях, где дети придерживаются этих правил, количество ожиревших не превышает 14%. Там же, где не соблюдается ни одно из перечисленных условий, избыточный вес имеют 24,5% детей.

Этот феномен ученые объясняют просто: во время семейных ужинов дети общаются с родителями, из-за чего едят медленнее и меньше, долгий ночной сон обеспечивает нормальное функционирование организма, а ограничение на просмотр ТВ высвобождает время для активных занятий.

Впрочем, некоторые специалисты винят в детском ожирении гены. Малыши, у которых утрачена часть 16-й хромосомы, где располагается ген SH2B1, чаще прочих набирают лишние килограммы.

science.compulenta.ru