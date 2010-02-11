Хоть и Масленица, объедаться блинами очень вредно

По словам диетологов, женщине можно без опаски съесть три-четыре блина, а мужчине - четыре-пять блинов в день. Злоупотребление этим главным блюдом масленицы приводит к нарушению работы желудочно-кишечного тракта.

К тому же блины относятся к жирной пище, изобилие которой негативно влияет не только на работу желудка, но также на функции сердца, почек и печени, отмечают медики.

Диетологи также советуют отказаться от традиционных блинов в пользу диетических, в случае, если есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Так, медики советуют заменить пшеничную муку на гречневую, а сахар - на мед. Кроме того, начинка фаршированных блинов тоже должна быть щадящей для вашего желудка.

С 8 по 14 февраля православные будут отмечать Масленицу - последнюю неделю перед Великим постом, знаменующую собой проводы зимы и встречу весны.

health.passion.ru