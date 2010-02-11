Проведут парламентские слушания о преодолении туберкулеза

Верховная Рада планирует в марте провести парламентские слушания на тему "О состоянии, мерах и перспективах преодоления эпидемии туберкулеза в Украине".

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении ВР, соответствующий план работы сегодня утвердил парламентский комитет по вопросам здравоохранения.

Кроме того, в апреле планируется провести комитетские слушания об основных принципах деятельности в сфере здравоохранения, а в мае - о состоянии вакцинопрофилактики населения и дальнейших путях усовершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере.

Парламентский комитет по вопросам здравоохранения планирует подготовить к рассмотрению в сессионном зале около 40 отраслевых законопроектов.

В частности, к первому чтению запланировано подготовить законопроект о финансировании здравоохранения и обязательном социальном медицинском страховании в Украине. Проект закона, в частности, предусматривает установление системы многоканального финансирования медицинских услуг и введения в Украине обязательного социального медицинского страхования.