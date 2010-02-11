В Киеве состоялся круглый стол «Рак молочной железы: счет идет на часы»
Мероприятие проводит фонд Рината Ахметова «Развитие Украины»... Каждый час в Украине умирает одна женщина... Ведущие украинские и зарубежные эксперты о ситуации в Украине, о современной диагностике и лечении...
15 февраля – Международный день борьбы с детской онкологией. Понимая, насколько важным в этом вопросе является репродуктивное здоровье женщин, фонд Рината Ахметова проводит круглый стол на тему «Рак молочной железы: счет идет на часы». На дискуссию со СМИ соберутся ведущие украинские и зарубежные эксперты. Они расскажут просто о сложном – о ситуации с заболеваемостью в Украине, о современных технологиях диагностики и лечения; о том, как они работают и кому доступны в Украине и за рубежом; о европейских стандартах в организации скрининга РМЖ и о необходимости прививать культуру бережного отношения женщины к своему здоровью.
Участники круглого стола:
- Иван Смоланка, д.мед.н., профессор, зав. отделением опухолей молочной железы Национального института рака
- Галина Майструк, Председатель правления фонда "Здоровье женщины и планирование семьи"
- Нина Канделаки, Руководитель направления, Дженерал Электрик (Здравоохранение), Россия
- Вальтер Капечи, Бизнес Менеджер, Молекулярная диагностика, Дженерал Электрик (Здравоохранение), Италия
Темы, которые будут раскрыты в ходе мероприятия:
- РМЖ в Украине: статистика, факторы риска, профилактика, диагностика и лечение
- Европейские стандарты диагностики и лечения и возможность их внедрения в Украине
- Ранняя диагностика РМЖ. Принципы организации программ скрининга
- Применение технологии ПЭТ/КТ в современной онкологии
Дата и место проведения:
15 февраля, с 10:00-13:00
Адрес: ул. Волошская 8/5, 4-й корпус Киево-Могилянской академии, учебная аудитория проекта «Журналистика цифрового будущего» (цокольный этаж учебного корпуса)
Для аккредитации и по вопросам интервью с экспертами обращаться по номеру: +38044 502 52 12; +38050 331 86 34.
Мероприятие проводится в рамках Клуба социальной журналистики фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»
Справка:
Клуб социальной журналистики – инициатива фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Клуб создан в 2007 году и объединяет журналистов, которые освещают социально важные темы. Благотворительный фонд «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Миссия Фонда - Благотворительный фонд «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.Направления деятельности: современное образование, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь. Президент Благотворительного фонда «Развитие Украины» - Ринат Ахметов
Благотворительный фонд «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.
Миссия Фонда - Благотворительный фонд «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.Направления деятельности: современное образование, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.
Президент Благотворительного фонда «Развитие Украины» - Ринат Ахметов