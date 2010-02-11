В Киеве состоялся круглый стол «Рак молочной железы: счет идет на часы»

15 февраля – Международный день борьбы с детской онкологией. Понимая, насколько важным в этом вопросе является репродуктивное здоровье женщин, фонд Рината Ахметова проводит круглый стол на тему «Рак молочной железы: счет идет на часы». На дискуссию со СМИ соберутся ведущие украинские и зарубежные эксперты. Они расскажут просто о сложном – о ситуации с заболеваемостью в Украине, о современных технологиях диагностики и лечения; о том, как они работают и кому доступны в Украине и за рубежом; о европейских стандартах в организации скрининга РМЖ и о необходимости прививать культуру бережного отношения женщины к своему здоровью.

Участники круглого стола:

- Иван Смоланка, д.мед.н., профессор, зав. отделением опухолей молочной железы Национального института рака

- Галина Майструк, Председатель правления фонда "Здоровье женщины и планирование семьи"

- Нина Канделаки, Руководитель направления, Дженерал Электрик (Здравоохранение), Россия

- Вальтер Капечи, Бизнес Менеджер, Молекулярная диагностика, Дженерал Электрик (Здравоохранение), Италия

Темы, которые будут раскрыты в ходе мероприятия:

- РМЖ в Украине: статистика, факторы риска, профилактика, диагностика и лечение

- Европейские стандарты диагностики и лечения и возможность их внедрения в Украине

- Ранняя диагностика РМЖ. Принципы организации программ скрининга

- Применение технологии ПЭТ/КТ в современной онкологии

Дата и место проведения:

15 февраля, с 10:00-13:00

Адрес: ул. Волошская 8/5, 4-й корпус Киево-Могилянской академии, учебная аудитория проекта «Журналистика цифрового будущего» (цокольный этаж учебного корпуса)

Для аккредитации и по вопросам интервью с экспертами обращаться по номеру: +38044 502 52 12; +38050 331 86 34.

Мероприятие проводится в рамках Клуба социальной журналистики фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»

Справка: