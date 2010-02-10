Национальный институт рака ведёт отрасль к евростандартам

Премьер-министру Украины Тимошенко Ю.В. С целью повышения эффективности онкологической помощи в Украине Распоряжением Кабинета Министров Украины от 24.12.2007 № 1186-р Национальный институт рака был передан к сфере управления Министерства здравоохранения Украины.

Украинское онкологическое сообщество обеспокоено попытками Президента Академии медицинских наук Украины акад. Возианова А.Ф. вернуть Национальный институт рака в подчинение АМН Украины.

Личное руководство акад. Возианова А.Ф. Академией медицинских наук Украины привело к стагнации украинскую медицинскую науку. Его попытка вернуть Национальный институт рака в подчинение АМН Украины не имеет целью ничего другого, чем контролировать финансовые потоки, материальные и земельные ресурсы, которыми владеет Национальный институт рака.

За время перехода Национального институт рака в подчинение МЗ Украины за последние два года началось реформирование онкологической отрасли в направлении приближения к Европейским стандартам оказания медицинской помощи. Результатом этих реформ являются тенденции к снижению смертности от злокачественных новообразований, увеличение процента больных, обнаруженных в ранней стадии болезни, рост показателя выживания. Уважаемая Юлия Владимировна, просим Вас не допустить изменения подчинения Национального институт рака, потому что это приведет к негативным последствиям состояние предоставления медицинской помощи онкологическим больным и ухудшению демографической ситуации в стране.