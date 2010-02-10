Когда изберут нового министра Минздрава Украины?
16:46, 10 февраля 2010Страна
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С пресс-конференции Герман
Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН допускает, что новое правительство может быть сформировано уже на следующей парламентской неделе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции.
По словам А.ГЕРМАН, создание новой парламентской коалиции, отставка действующего и назначение нового правительства могут произойти в ближайшее время.
Отвечая на уточняющий вопрос, может ли это произойти на следующей пленарной неделе, она добавила, что допускает такой вариант развития событий.
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