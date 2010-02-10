ВР усилит ответственность за преступления против половой свободы

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие данного проекта закона проголосовали 312 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается увеличение минимальной санкции ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает уголовную ответственность за изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего, с восьми до десяти лет, а также предлагается возможность применения пожизненного заключения за совершение такого преступления.

Кроме того, проектом закона предусмотрено внести изменения в ст. 155 Уголовного кодекса Украины с целью усиления уголовной ответственности за половые отношения с лицом, не достигшим половой зрелости.