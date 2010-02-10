Украинские больницы работают с нарушениями

Инспекторы Госгорпромнадзора во время проверки больниц выявили более 10 тыс. нарушений.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору.

В частности, инспекторы провели 1 тыс. 288 проверок лечебных заведений Украины. По их результатам, работа 2 тыс. 885 единиц медоборудования временно остановлена из-за нарушений правил безопасной эксплуатации. В основном это кислородные баллоны, отметили в Госгорпромнадзоре.

Вопреки всем правилам безопасности, 743 баллона находились в помещениях больничных заведений. Такое же грубое нарушение привело к трагедии в Луганске. По требованию инспекторов баллоны изъяты, потому что они должны находиться только за пределами помещений.

К административной ответственности привлечено 808 работников, из них 284 – руководители лечебных заведений. В органы прокуратуры направлено 25 представлений.

Между тем расследование группового несчастного случая со смертельными последствиями, который произошел в Луганской больнице №7, продолжается. Для установления причин несчастного случая комиссия ожидает заключения экспертов.

За время расследования комиссия обследовала место аварии, составила эскиз, получила письменные показания от работников больницы, пострадавших и других свидетелей. В работе учитываются медицинские заключения о причинах смерти, характере и степени тяжести травм потерпевших, присутствии алкоголя в крови. Изучен ряд документов, которые указывают на состояние безопасности и охраны труда в заведении. Проведены проверки специализированных предприятий по выполнению нормативно-правовых актов в части наполнения баллонов кислородом.

Можно констатировать, что не подтверждено наличие взрывчатых веществ или контакта кислорода со смазочными материалами, но главные выводы комиссия сделает после экспертных исследований. Специализированной лабораторией трубного и баллонного производства еще определяются причины взрыва баллонов с кислородом. Эксперты объявят лабораторные данные через неделю.

Как сообщал УНИАН, 18 января в больнице № 7 в Луганске произошел взрыв кислородных баллонов, в результате чего были разрушены строительные конструкции с 5-го по 3-й этаж. Погибли 16 человек.