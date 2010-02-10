В Крыму осуждены наркодилеры

В Крыму осуждены два наркодилера, которые пытались сбыть большую партию амфетамина.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в начале прошлого года оперативники Главного управления СБУ в АР Крым «на горячем» задержали в Ялте двух молодых людей в возрасте 25 лет. Один из них, житель Ялты, был неоднократно осужден за совершение разного рода преступлений - кражи и присвоение чужих документов. Его задержали во время передачи амфетамина покупателю, который заплатил ему за оптовую партию. В упаковках из-под чая было около полкилограмма наркотика. Его напарник наблюдал за процессом купли-продажи из автомобиля. Увидев правоохранителей, он пытался скрыться с места преступления на своей машине, однако был задержан.

Водитель оказался жителем Черкасс, спортсменом, неоднократным призером соревнований по футболу и настольному теннису, магистром физического воспитания и спорта. Во время обыска в кармане его куртки оперативники нашли пакет с амфетамином массой около 10 граммов.

Ялтинский городской суд, рассмотрев материалы дела, признал обоих обвиняемых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и осудил жителя Черкасс к 8, жителя Ялты – к 12 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

В начале года приговор суда вступил в силу.