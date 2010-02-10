Одиночеством можно заразиться, как инфекцией

Само понятие "одиночество" предполагает обособленность, изолированность, однако американские ученые выяснили, что состояние одиночества может передаваться другим людям подобно инфекционным заболеваниям.

Исследователи из Чикагского, Гарвардского и Калифорнийского университетов проанализировали данные примерно пяти тысяч жителей одного из американских городов. Исследования показали, что со временем одинокие люди, утрачивая социальные контакты, "заражают" одиночеством своих знакомых. В сети отношений и контактов они сдвигаются к периферии, увлекая в этом направлении свое окружение. Ученые выяснили, что риск оказаться одиноким сильнее зависит от системы дружеских, а не родственных отношений.

Проблема одиночества давно волнует психологов, социологов, врачей. Депрессии и суицид, как правило, начинаются именно с одиночества, с "расползания" нормальных связей. Если учесть, что природа демонстрирует нам примеры абсолютной связи и взаимозависимости всех своих элементов (гомеостазис), то нарушение человеческих связей "заразно" не только для близкого окружения, но и для всей системы. А в современном глобальном мире такая "инфекция" особенно опасна.

Советы ученых в этой связи возвращают нас к известному всем постулату "Возлюби ближнего как самого себя", поскольку именно такое отношение гарантирует нас от одиночества. А оно опасно еще и тем, что (как подчеркивают ученые) влечет за собой ряд умственных и физических расстройств, влияющих на качество и продолжительность жизни.

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