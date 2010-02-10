Одиночеством можно заразиться, как инфекцией
Не только для близкого окружения
Само понятие "одиночество" предполагает обособленность, изолированность, однако американские ученые выяснили, что состояние одиночества может передаваться другим людям подобно инфекционным заболеваниям.
Исследователи из Чикагского, Гарвардского и Калифорнийского университетов проанализировали данные примерно пяти тысяч жителей одного из американских городов. Исследования показали, что со временем одинокие люди, утрачивая социальные контакты, "заражают" одиночеством своих знакомых. В сети отношений и контактов они сдвигаются к периферии, увлекая в этом направлении свое окружение. Ученые выяснили, что риск оказаться одиноким сильнее зависит от системы дружеских, а не родственных отношений.
Проблема одиночества давно волнует психологов, социологов, врачей. Депрессии и суицид, как правило, начинаются именно с одиночества, с "расползания" нормальных связей. Если учесть, что природа демонстрирует нам примеры абсолютной связи и взаимозависимости всех своих элементов (гомеостазис), то нарушение человеческих связей "заразно" не только для близкого окружения, но и для всей системы. А в современном глобальном мире такая "инфекция" особенно опасна.
Советы ученых в этой связи возвращают нас к известному всем постулату "Возлюби ближнего как самого себя", поскольку именно такое отношение гарантирует нас от одиночества. А оно опасно еще и тем, что (как подчеркивают ученые) влечет за собой ряд умственных и физических расстройств, влияющих на качество и продолжительность жизни.