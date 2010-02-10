В Донецке ребенка коляске зажало лифтом

В Донецке сотрудники МЧС спасли годовалого ребенка из коляски, зажатой лифтом.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Донецкой области, происшествие произошло на 9-м этаже жилого дома в Киевском районе Донецка. Женщина не успела выкатить коляску с ребенком из лифта, как двери закрылись. Коляску зажало дверьми, а кабина лифта застряла между 8-м и 9-м этажами. Прибывшие по вызову спасатели разжали вручную двери лифта и извлекли ребенка из коляски. Ребенок травмирован не был.

Как заявил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, в связи с данным происшествием создана комиссия, в которую вошли специалисты Госгортехнадзора и фирмы «OTIS», занимающейся обслуживанием лифтового хозяйства.

По словам городского головы, лифт, в котором произошел инцидент, производства Могилевского завода лифтовых агрегатов, а система управления - украинского завода «Карат». «Лифт не исчерпал свой первый срок, он не был модернизирован», - уточнил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.