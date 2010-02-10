Прокуренные помещения опасны даже после проветривания

Курение вызывает рак даже в том случае, когда человек не контактирует непосредственно с сигаретным дымом. К такому выводу пришла группа американских ученых под руководством Хьюго Дестайллатса из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, штат Калифорния.

Основной алкалоид табака никотин накапливается на различных поверхностях в помещениях, которые используются для курения, или в автомобилях курильщиков. В ходе исследования ученые выяснили, что остаточные количества никотина вступают в реакцию с парами азотистой кислоты, содержащимися в загрязненном воздухе. Продуктами этой реакции являются вещества, обладающие канцерогенными свойствами (нитрозамины).

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого целлюлоза с молекулами никотина, имитирующая прокуренную поверхность, в течение трех часов обрабатывалась воздухом с парами азотистой кислоты. После этого ученые измерили уровень содержания нитрозаминов в исследуемой поверхности и выяснили, что он более чем десятикратно превысил начальный уровень.

Дестайллатс отметил, что наибольшую опасность загрязненные нитрозаминами поверхности, например, ковры или обивка мебели, представляют для маленьких детей, так как они чаще контактируют непосредственно с источником загрязнения. Взрослые подвергаются воздействию канцерогенов в основном при вдыхании частичек пыли с указанных поверхностей.

Medportal.ru