Британка обнаружила у дочери рак мозга с помощью Google

Врачи подтвердили диагноз рака мозга у британской девочки, мать которой заподозрила у нее заболевание после поиска симптомов в интернете, пишет Daily Mail.

В возрасте четырех лет Белла Флинт (Bella Flint) из Маркфилда стала необычно вялой для ребенка своего возраста и начала терять вес и жаловаться на головную боль. Кроме того, ее начало рвать по утрам. Мать девочки, 25-летняя Карли Хорнбакл (Carly Hornbuckle) обратилась к врачу общей практики, который сказал ей, что дочь лишь пытается таким образом привлечь родительское внимание, часть которого она утратила после рождения младшей сестры.

Ответ врача не успокоил Хорнбакл, и она провела поиск по указанным симптомам в поисковике Google. Результаты поиска указывали на то, что схожие проявления наблюдаются при опухолях мозга.

Хорнбакл уговорила другого врача отправить дочь на дообследование – он назначил анализы и направил ее на консультацию в Лестерскую королевскую больницу. Консультанты решили сделать девочке снимок мозга лишь для того, чтобы опровергнуть материнские страхи, однако исследование выявило опухоль диаметром более четырех сантиметров. Дальнейшее обследование показало, что Флинт страдает редким злокачественным новообразованием – медуллобластомой.

На момент обнаружения опухоль еще не успела метастазировать и была удалена в Ноттингемском медцентре королевы в ходе операции, продлившейся восемь часов. После этого девочке назначили шестинедельный курс лучевой терапии, чтобы полностью освободить мозг от раковых клеток.

По словам Хорнбакл, лучевая терапия повлияла на развитие позвоночника Флинт, и она вряд ли вырастет более чем до 120 см, однако жизнь девочки удалось спасти. Единственный в стране профессор педиатрической онкологии Ричард Гранди (Richard Grundy) отметил, что девочке сильно повезло, поскольку ее мать обратилась к врачам своевременно.

medportal.ru