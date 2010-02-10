Новый грипп в США быстро идет на убыль

Число заболевших новым гриппом в США быстро идет на убыль, повышение его активности уже четвертую неделю подряд не фиксируется ни в одном из штатов. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения страны.

Они отмечают, что число заболевших гриппом A /H1N1/ начало снижаться на территории США уже с октября. Однако новые случаи все еще фиксируются, и примерно такой уровень распространения вируса будет продолжаться еще "некоторое время".

Вместе с тем, ряд других американских экспертов предрекают вирусу более быстрый конец. Как считает доктор университета Вандербильта Уильямс Шаффнер, "эпидемия уже одной ногой стоит в могиле".

По данным Минздрава США, с октября прошлого года, когда в стране началась кампания по вакцинации от вируса, прививки сделали около 70 млн американцев. Однако более 55 млн человек все же переболели, получив "естественный иммунитет" к гриппу. Таким образом, свыше 40 проц американцев, считают специалисты, так или иначе обладают иммунитетом. По мнению Шаффнера, это означает, что возникновения новой волны заболевания гриппом в его нынешней форме почти невозможно.

ami-tass.ru