Большинство смертей от сердечных болезней связана с тучностью

Треть всех смертельных исходов сердечно-сосудистых заболеваний объясняется излишним весом и тучностью пациентов, сообщает европейский медицинский журнал "Кардиоваскулар", цитируемый итальянским агентством АНСА. Есть и другой подсчет, показывающий, что свыше половины от общего числа тучных людей умирают именно по причине лишнего веса. Согласно Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, иметь индекс массы тела /ИМТ, равный весу в кг разделенному на квадрат роста в метрах/ от 18,5 до 24,9 значит находиться в форме. ИМТ 25-29 означает лишний вес, а свыше 30 - признак тучности.

Для мужчин окружность талии до 94 см может считаться нормальной, а свыше 95 см - признаком тучности. Для женщин эти цифры составляют 80 см и 80-88 см. Специалисты обследовали 20,5 тыс пациентов обоего пола, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям. Удалось установить, что "лишние" килограммы стали причиной 53 проц смертных случаев и 25-30 проц таких заболеваний.

Экстраполируя эти данные на общее число населения, итальянские медики подчеркивают, что треть всех смертей от коронарных болезней объясняются повышенным весом.

Первая рекомендация по противодействию этой беде на Апеннинах - умеренность в пище и соблюдение знаменитой "средиземноморской диеты", основанной на овощах, фруктах, молодом сыре и оливковом масле.

ami-tass.ru