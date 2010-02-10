Объятия полезны для здоровья

По мнению психологов, заключая друг друга в искренние объятия, люди обмениваются энергией и теплом. Многие групповые психотерапевтические тренинги начинаются именно с того, что участники, незнакомые друг другу люди, обнимаются в знак доверия и поддержки.

Вот что рассказывает Светлана Дороганич, медицинский психолог, трансперсональный психотерапевт ЕВРОТАС, сертифицированный ведущий холотропного дыхания: «В целом человеческому существу присуще объятие уже начиная с внутриутробного развития. То есть это такая витальная функция человека — касаться другого человека. И когда он входит в сердечное пространство другого человека, он чувствует себя в безопасности, он чувствует себя в любви. Дело в том, что объятие дает человеку ощущение защищенности, комфорта и безусловной любви. А это необходимо каждому из нас».

«Если человек обнимает меня искренне, — считает Дороганич, — он дает мне свою безусловную любовь, значит, с ним я нахожусь в состоянии безопасности. А состояние безопасности, давайте будем говорить откровенно, это наиболее естественное, наиболее приятное и расслабленное состояние, особенно у жителей мегаполиса, ведь выходя на улицу, мы никогда не знаем, что нас там ждет».

Психологи считают, что объятие привычно человеку еще с момента зачатия. Эмбрион в период своего развития находится в материнской утробе, словно в объятиях, словно в ласковых руках, которые защищают и оберегают его от агрессивной внешней среды.

«Когда человек рождается, — продолжает рассказывать Светлана Дороганич: то первое, что происходит, — мать берет его на руки. Если, конечно, это не осложненные роды, требующие наркоза. Либо ребенка кладут на живот матери, либо ей на грудь. И получается, что человек соприкасается сердцем к сердцу. Он слышит биение сердца другого человека, дыхание другого человека, тепло, ощущение доверия, ощущение любви. Это настолько целительно для человека, что иногда просто таким искренним объятием можно человека исцелить».

Ученые подтверждают пользу объятий для здоровья человека, указывая на повышение иммунитета, нормализацию работы нервной, эндокринной и сосудистой систем, снижение стресса и напряжения и даже подъем гемоглобина.

infox.ru