В Киеве ребенок упал в канализацию

В Киеве ребенок упал в канализационный коллектор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, 9 февраля в 17.09 по улице Наталии Ужвий, 10 произошло чрезвычайное происшествие. Во дворе жилого девятиэтажного дома в канализационный коллектор упала маленькая девочка. Как впоследствии стало известно, с трехлетней девочкой гуляла тетя, а возле дома на бетонной плите не был закрыт люк, среди снега его практически не было заметно.

Женщина сразу же вызвала спасателей и скорую. Спасатели через несколько минут прибыли на место происшествия. Командир пожарно-спасательного отделения Олег АНАНЬЕВ с помощью спасательной веревки спустился на пятиметровую глубину и передал ребенка наверх.

При осмотре медики констатировали, что девочка не получила никаких травм. К счастью, в коллекторе было многие сухих веток с деревьев, что и спасло ребенка от тяжелых последствий при падении.

МЧС обращается к родителям: следите за детьми и не оставляйте их без присмотра.