Солнце побило 5-летний рекорд активности

Солнце установило еще один рекорд активности - 8 февраля 2010 года стал самым богатым на вспышки днем за последние 5 лет.

Об этом сообщается на сайте российской орбитальной обсерватории ТЕСИС со ссылкой на данные спутниковой системы GOES (Geostationary Operation Environmental Satellites).

За сутки на светиле произошло 22 вспышки, среди которых 18 относятся к классу С, а 4 - к классу М. Мощность вспышек достигала M4,0, что несколько не дотягивает до рекордного значения M6,4, которое было зарегистрировано 7 февраля 2010 года.

Последний раз подобная активность наблюдалась на Солнце 14 января 2005 года, когда за 24 часа произошло 30 вспышек. Тогда 26 из них были отнесены к классу С, а 4 - к классу M. Для сравнения, во время самого активного дня 2009 года на Солнце произошло 5 вспышек.

Ученые подчеркивают, что рост активности пока никак не сказывается на Земле - дело в том, что активные области действуют в секторе Солнечной системы вне нашей планеты. В ближайшие сутки, однако, орбиты Земли достигнут ударные волны, возникшие в результате столкновения материи, выброшенной Солнцем, с межзвездной средой.

Уровень мощности вспышек обозначается буквой и числом, напоминает Лента.ру. Буквы обозначают пять классов мощности (от слабого к сильному) - A, B, C, M и X. Числа, приписанные к классу, задают градацию внутри него.