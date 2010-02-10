В чём секрет иглотерапии?

Пролить свет на особенности строения биологически активных точек, известных в традиционной акупунктуре /иглоукалывание/, пытаются китайские ученые. Для этого они прибегли к помощи новейшего аппарата синхротронного излучения - четвертого по мощности в мире, сообщает местная печать.

Излучая в 100 млн раз сильнее простого рентгеновского аппарата, огромный синхротрон третьего поколения, представляющий собой кольцевой циклический ускоритель заряженных частиц, способен "видеть насквозь" микроскопические объекты. "Мы стремимся получить трехмерное изображение структуры акупунктурных точек", - пояснил один из исследователей Чжан Синьи.

Иглоукалывание издревле применяется эскулапами в Поднебесной. Однако на Западе к рефлексотерапии зачастую относятся скептически, ведь научного обоснования этого метода в официальной медицине не существует. Он основан на так называемой теории коррекции биоэнергии "ци". Предполагается, что она циркулирует в организме человека по особым каналам или меридианам.

Ранее китайские ученые под руководством профессора Чжан Синьи уже пытались проследить структуру этих особенных точек, исследуя образцы тканей человека и кролика, но с помощью не столь мощного синхротрона в Пекине. Но уже тогда были получены свидетельства того, что области этих точек действительно являются биологически активными, поскольку там определенным образом сосредоточены тончайшие кровеносные сосуды - капилляры. В других областях тканей подобной картины не наблюдалось.

Примечательно, что в трех из четырех исследуемых точках, расположенных на предплечье и на ногах, была выявлена повышенная концентрация таких веществ, как кальций, цинк, железо и медь.

Теперь у специалистов появилась возможность провести более детальные исследования с помощью мощнейшего оборудования в технопарке Шанхая. Построенный там Центр синхротронного излучения стоимостью 210 млн долларов и площадью 200 тыс кв.метров стал самым дорогим научным проектом в Китае. По мощности излучения местный синхротронный генератор занимает 4-е место в мире, уступая лишь аналогичным установкам в Японии, США и Европе.

newsland.ru