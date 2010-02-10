Пожар в детской больнице Луганска: пострадал младенец
10:38, 10 февраля 2010Страна
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В очень тяжелом состоянии
В Луганской областной детской больнице, в помещении интенсивной терапии, в инкубаторе для поддержки жизни младенцев возник пожар, в результате которого пострадал ребенок (родился 19 декабря 2009 года).
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, пожар в детской больнице произошел вчера вечером.
Младенец находится в очень тяжелом состоянии в реанимационном отделении.
Причины пожара устанавливаются.
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