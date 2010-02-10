Солнечный загар повышает мужскую силу

Солнечные ванны способны увеличить сексуальное влечение мужчины, - к такому выводу пришли ученые австрийского медицинского университета в Граце. Они выяснили, что витамин D поднимает в организме уровень тестостерона - мужского гормона, сообщает Би-би-си. Витамин D вырабатывается кожей при взаимодействии с солнечными лучами, а также в небольшом количестве поступает из пищи.

Исследование, опубликованное в журнале "Clinical Endocrinology", было проведено при участии 2 299 мужчин, и выяснилось, что те, у кого достаточно витамина D, имеют больше тестостерона, чем те, у кого витамина не хватает. У обоих типов мужчин было замечено различие в составе крови в зависимости от сезона - больше всего витамина D и тестостерона анализы показывали в августе, а наименьший уровень был зафиксирован после зимы, в марте.

Таким образом, тем, кто хотел бы устранить гормональный дисбаланс в организме и повысить потенцию, стоит отправиться в отпуск на солнечные пляжи. Не забывая, конечно, что ультрафиолетовые лучи могут нести также и опасность - чрезмерное увлечение загаром может привести к раку. А тем, кто и до поездки в отпуск чувствовал себя здоровым, не стоит удивляться, если после такого отдыха у них повысится влечение и интерес к противоположному полу.

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