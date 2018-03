Пиво лечит кости от остеопороза

Ученые доказали, что употребление пива в умеренных количествах полезно для здоровья костей, сообщает ИА "Новости-Казахстан". Результаты исследований в этой сфере опубликовал журнал Journal of the Science of Food and Agriculture.

"Мы изучили большое количество сортов пива на предмет содержания в них кремния, выявили влияние, которое оказывают на это содержание исходные ингредиенты, а также процесс приготовления напитка", - прокомментировал исследование ведущий автор публикации Чарльз Бэмфорт (Charles Bamforth) из Калифорнийского университета в Дэвисе. В напитке обнаружили повышенное содержание кремния в виде кремниевой кислоты, которая легко усваивается организмом. Так, в сортах, приготовленных с использованием ячменя и хмеля содержится до 56 миллиграмм этого вещества. Меньше всего полезных элементов в безалкогольном пиве.

Ученые считают, что употребление напитка может способствовать лечению остеопороза. Это связано с тем, что кремний необходим для нормального развития костной системы и соединительных тканей.

Полезные свойства пива отметили и испанские ученые. Они выяснили, что благодаря напитку укрепляется костная масса у женщин. Однако, по мнению специалистов, чрезмерное употребление пива может нарушить функцию клеток, отвечающих за образование костной ткани.

