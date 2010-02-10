Белый чай помогает похудеть

Эксперты компании Beiersdorf AG (Гамбург, Германия) большую надежду в борьбе с лишним весом и ожирением возлагают на полезные свойства белого чая. Результаты исследования были опубликованы в американском журнале «Nutrition&Metabolism».

Научное исследование проводилось на жировых клетках человека адипоцитах. В ходе эксперимента было отмечено, что экстракт из белого чая препятствует образованию новых жировых клеток и приводит к мобилизации жира в зрелых адипоцитах. Этот эффект, по мнению экспертов, обусловлен действием epigallocatechin-3-gallate /EGCG/ и алкалоида метилксантина, которые содержатся в белом чае.

Научный руководитель исследования, говорит: «…в развитых странах с каждым годом растёт число случаев ожирения. Избыточный вес, в конечном счёте, «подстегивает» развитие диабета и сердечнососудистых нарушений, представляя большую угрозу для здравоохранения. А белый чай послужит идеальным природным источником лекарства для похудения.

likar.info