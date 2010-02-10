В Ровенской области - вспышка гриппа и ОРИ

В городе Кузнецовске Ровенской области снова наблюдается вспышка заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам главный врач Кузнецовской городской больницы Владимир ЛЕПЕХА.

По его словам, только за прошедшие выходные заболело 116 людей, а этот показатель превышает эпидемпорог.

В то же время врач отметил, что это только сезонный грипп, вирусу А/Н1N1 пока не обнаружено.

В.ЛЕПЕХА также сообщил, что большинство больных гриппом в Кузнецовске – дети.

Специальная комиссия в ближайшее время будет решать, применять ли противоэпидемические мероприятия, в частности, закрывать ли школы, заявил врач.

В целом в области количество больных гриппом и острыми респираторными заболеваниями сейчас составляет 30% от допустимого допорогового уровня.