Взрыв в жилом доме в Луганске - акт суицида?

Взрыв в жилом доме в Луганске мог быть спланирован погибшим мужчиной для суицида, сообщили УНИАН в территориальном отделении Госгорпромнадзора в Луганской области.

Взрыв в одной из квартир жилого дома произошел сегодня ночью. Вследствие падения с 9-го этажа погиб 23-летний хозяин квартиры, который взрывной волной был выброшено через кухонное окно.

Как стало известно, перед трагедией владелец направил своей жене SMS-сообщение с текстом: «Похорони по-человечески. Будь счастлива. Беги вот дьявола». Содержание указывает на то, что скорее всего, взрыв был спланирован для суицида, но рассматриваются и другие версии.

В квартире разрушены внутренние перегородки и одна из капитальных стен в соседнюю квартиру. По словам начальника Луганской государственной инспекции промышленной безопасности и охраны труда в газовом комплексе Владимира ШУМЕЙКО характер взрыва и его следствия не указывают на взрыв газа. «В квартире был ремонт, мебель отсутствует. Из газового оборудования есть только плита, которая была отключена от стояка, - сказал он. - Сейчас причины и обстоятельства взрыва уточняются. Последнее слово за экспертами».

Эксплуатацию газовых сетей и оборудования осуществляет межрайонное управление газового хозяйства ОАО «Луганскгаз» ДК «Газ Украины». Жилой дом принадлежит кооперативу «Орион».

Как сообщал УНИАН, сегодня около 1.30 в Луганске вследствие взрыва в жилом доме погиб один человек, еще 70 эвакуированы. В результате взрыва разрушены внутренне квартирные перегородки в трех квартирах. Спасатели не исключают угрозы обвала элементов конструкций на 9-м этаже дома.