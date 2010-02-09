Нужно запретить приватизацию "Охматдета"

Верховная Рада Украины приняла постановление “О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «О безотлагательных мерах по сохранению целостности лечебного комплекса Украинской детской специализированной больницы "Охматдет".

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 355 из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено, что с целью сохранения надлежащего функционирования и целостности лечебного комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Кабинет министров Украины должен запретить любое отчуждение имущества, приватизацию помещений и оборудования больницы, а также земельного участка, который принадлежит Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Предусмотрено разрешить аренду помещений больницы только при условии обеспечения непосредственных потребностей заведения, а также выделить дополнительно в текущем году 11 млн. грн. бюджетных средств на развитие материальной базы Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Ежегодно во время формирования проекта государственного бюджета надлежит предусматривать в полном объеме финансирование Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в соответствии с потребностями заведения.

Постановлением предусмотрено разработать общегосударственную целевую программу развития "Охматдета" на 2010-2015 годы, обеспечив ее соответствующее финансирование и предусмотрев в ней, кроме прочего, мероприятия по совершенствованию материально-технической базы заведения, в первую очередь, референс-лаборатории по диагностике онкологических заболеваний, а также инфраструктуры лечебного комплекса, в частности, реконструкцию и капитальный ремонт помещений и сооружений больницы, строительство на территории больницы современного лечебно-диагностического корпуса, жилого дома и общежития для предоставления служебного жилья сотрудникам больницы

Правительство должно проинформировать Верховную Раду Украины о ходе выполнения этого постановления.

Министерству здравоохранения поручено принять меры по укомплектованию врачебных должностей заведения в соответствии с потребностью путем целевого распределения в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" выпускников Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца; проанализировать уровень доступности детей к качественной специализированной медицинской помощи на базе Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и по результатам проведенного анализа принять меры по оптимизации коечного фонда больницы; постоянно принимать меры с целью недопущения необоснованного сокращения коечного фонда больницы.

Киевской областной государственной администрации и Киевской городской государственной администрации поручено принять меры по обеспечению целевого распределения среднего медицинского персонала в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".