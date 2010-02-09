Завтра по всей Украине пройдет снег

Завтра почти во всех регионах Украины пройдет снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 10 февраля в Украине будет облачно. В западных, Винницкой и Житомирской областях без существенных осадков; температура ночью 10-15° мороза, в Прикарпатье до 20°, днем 2-7° мороза, в Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем около 0°. На остальной территории снег и мокрый снег, в Крыму и Приазовье с дождем, на юге и востоке кое-где налипание мокрого снега, гололед; температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, ночью в северных областях и в Одесской области 3-8° мороза, в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. На Правобережье и в Крыму местами туманы. На дорогах страны гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, на востоке отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области завтра облачно. Ночью снег, днем без существенных осадков. Слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 0-3° мороза.

В столице ночью снег, днем без существенных осадков. Слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 0-2° мороза.