В Крыму ожидается подъем уровня воды в реках
13:11, 09 февраля 2010Страна
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Предупреждает МЧС
В реках Автономной Республики Крым ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 метров.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.
По данным пресс-службы, на 9 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение - на территории полуострова ожидается сильный мокрый снег, дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с, подъем уровня воды рек на 0,3-0,8 м. Температура воздуха ночью - 0-5 тепла, днем - 4-7 тепла.
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