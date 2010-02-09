В Крыму ожидается подъем уровня воды в реках

В реках Автономной Республики Крым ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 метров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По данным пресс-службы, на 9 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение - на территории полуострова ожидается сильный мокрый снег, дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с, подъем уровня воды рек на 0,3-0,8 м. Температура воздуха ночью - 0-5 тепла, днем - 4-7 тепла.