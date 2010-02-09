Рыбий жир предупреждает шизофрению

Прием рыбьего жира в виде капсул способен замедлить наступление психических заболеваний. Об этом свидетельствуют результаты клинических исследований, проведенных группой европейских исследователей на 81 пациенте, каждый из которых относится к группе риска заболевания психическими расстройствами.

Курс ежедневного приема капсул с рыбьим жиров в течение трех месяцев оказался равным по эффективности курсу медикаментозного лечения. Он сокращает на четверть число заболеваний психозами, в частности, шизофренией.

Исследователи полагают, что на мозг положительно воздействуют жирные кислоты омега-3, которые содержатся в рыбьем жире.

Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале Archives of General Psychiatry.

Лекарственные средства, обычно прописываемые в таких случая, часто обладают нежелательными побочными свойствами, что исключает их использование во многих случаях. С другой стороны, рыбий жир переносится обычно очень хорошо и широко распространен уже сейчас.

Если молодым людям можно с успехом прописывать рыбий жир в целях профилактики психических расстройств, это намного предпочтительнее лечения их антипсихотическими медикаментами, которые имеют такие побочные свойства как ожирение и расстройства сексуальной сферы

Элисон Кобб, представитель британской благотворительной организации Mind Для этого исследования пациенты отбирались на основании семейной истории заболеваний шизофренией или сходными психическими расстройствами, или же на основании наличия слабых симптомов самих этих заболеваний.

В рамках исследования половина испытуемых получала ежедневную дозу рыбьего жира в форме капсулы с 1,2 г жирных кислот типа омега-3 в течение 12 месяцев. Другая половина получала плацебо. Никто из испытуемых не знал, что именно они принимали.

Доктор Пауль Аммингер, возглавлявший группу исследователей из Австрии, Швейцарии и Австралии, в течение года следил за состоянием здоровья этой группы людей, отслеживая наступление психических расстройств.

Среди первой группы только двое испытуемых продемонстрировали признаки такого расстройства – по сравнению с 11 во второй группе, получавшей плацебо.

Ученые считают, что прием жирных кислот типа омега-3 существенно меняет химию передачи нейроимпульсов в головном мозге с явным лечебным эффектом.

Ознакомившись с результатами работы коллег, представительница британской благотворительной организации Mind Элисон Кобб заявила: «Если молодым людям можно с успехом прописывать рыбий жир в целях профилактики психических расстройств, это намного предпочтительнее лечения их антипсихотическими медикаментами, которые имеют такие побочные свойства как ожирение и расстройства сексуальной сферы», передает Би-би-си.

nr2.ru