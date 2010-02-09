Высокие каблуки виновны в болезнях мозга

Британские ученые выяснили, что ношение обуви на высоких каблуках вызывает сжимание позвоночных нервов, головную боль, а также ослабляет умственные способности, пишет Daily Mail. Такие результаты были обнародованы в докладе The Vitality Show - ежегодного мероприятия о здоровом образе жизни для женщин, проходящего в Великобритании.

Согласно докладу, наиболее распространенными проблемами женских ног являются бурсит (деформация кости), молоткообразный палец стопы, повреждение сухожилия и нерва, расколотая голень (боль в мышцах передней области голени после чрезмерной физической нагрузки). Более половины из этих проблем напрямую связаны с последней модой на ношение ультравысоких каблуков.

Более трети женщин с вышеперечисленными проблемами испытывают постоянную нагрузку и боль. Исследование показало, что 65 процентов британок носят на работе обувь на высоких каблуках по 40 часов в неделю. Из них 35 процентов носят каблуки высотой более 12,7 сантиметра. В 2009 году более 200 тысяч британских женщин посещали врачей из-за проблем с ногами. Из них десять тысяч были вынуждены прибегнуть к хирургическому вмешательству.

В связи с увеличением проблем женских ног, косметологи из ведущего косметологического центра Великобритании The Harley Medical Group столкнулись с большим спросом на процедуру "заполнитель стопы" - введение коллагена в стопу, чтобы ношение модельной обуви было комфортным и менее болезненным.

vesti.kz