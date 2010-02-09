На Прикарпатье созданы реестры многодетных семей.

Об этом УНИАН сообщили в управлении семьи и молодежи Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По информации управления, в частности, в Ивано-Франковске создали банк данных о семьях, в которых воспитываются трое и больше несовершеннолетних детей. По состоянию на 1 февраля в нем учтены 659 семей.

Создан также и общеобластной реестр, в котором на учете состоят 9 тыс. 909 многодетных семей.

Такие реестры созданы во исполнение требований закона, вступившего в силу с 1 января 2010 года, о введении определенных социальных льгот для таких многодетных семей. В частности, по закону, многодетные семьи будут пользоваться 50-процентными скидками на оплату коммунальных услуг, а дети из таких семей будут иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте.