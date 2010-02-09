Чем полезны фисташки?

Фисташки были известны ещё в доисторические времена и тогда же начали культивироваться.

Сейчас фисташковые деревья выращивают в Иране, Греции, Испании, Италии, США, в Турции и других странах Средиземноморья, в Азии и Австралии, а также в Северо-Западной Африке. Фисташковые деревья растут также на Кавказе и в Крыму. Сегодня примерно половину мирового количества фисташек на рынок поставляет Турция.

Заросли дикорастущей фисташки сохранились в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении и Киргизии. Фисташка – это древесное растение сравнительно небольшой высоты, дающее орехоподобные плоды. Плод фисташки называется «костянка». При созревании плода его мякоть высыхает, а косточка растрескивается на две половины, открывая орешек. У некоторых разновидностей фисташки плоды сами не растрескиваются, и это делают искуственно, механически. В продажу поступают обычно жареные солёные фисташки в виде орешков или очищенные от кожуры.

По мнению специалистов по пищевым продуктам, фисташки обладают высокой калорийностью и содержат необходимые человеку витамины, аминокислоты и минеральные вещества. Из числа витаминов, содержащихся в плодах фисташки, выделяется высоким содержанием витамин Е – природный антиоксидант, омолаживающий организм человека. Поэтому не случайно в древности фисташки носили название «магический орех». Но самое привлекательное и интересное название фисташке дали китайцы: «счастливый орех», очевидно, потому, что трещинка между скорлупками плода похожа на улыбку.

Фисташка – один из самых древних орехов, известных в истории человечества. Сначала о них упоминали на территории нынешних Ирана и Сирии, затем – в Греции и других частях Европы, а потом фисташка расселилась по всему свету. Собирают орешки ночью, так как днём листья фисташковых деревьев выделяют эфирные масла, от которых кружится голова.

Фисташки богаты протеинами, не содержат холестерина и несвязанных жиров, поэтому служат прекрасным заменителем продуктов животного происхождения для вегетарианцев и людей, желающих избавиться от лишнего веса. Приготовленные для употребления в пищу фисташки не содержат вредных примесей и добавок, потому что готовятся в скорлупе, предохраняющей содержимое от случайного загрязнения.

Вследствие высокой питательной ценности и полезного содержания употребление фисташек рекомендуют для восстановления истощённого организма. Они полезны также при высоких физических и умственных нагрузках, так как снимают усталость и придают бодрость человеческому организму, улучшают общее самочувствие. Вниманию интеллектуалов: фисташки благотворно действуют на мозг! Они полезны для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, снимают учащенное сердцебиение, уменьшают предрасположенность к сердечным заболеваниям. При регулярном употреблении в пищу фисташки улучшают работу печени, способствуют исцелению от желтухи, снимают печёночные и желудочные колики, излечивают малокровие, полезны при заболеваниях дыхательной системы, усиливают половую потенцию, очищают и делают незаметными места, где были язвы. Фисташковое масло пригодно для выведения веснушек и пятен на коже.

Фисташки – богатый источник важных для организма человека микроэлементов. В них содержатся медь, марганец, фосфор, калий и магний в легко усваиваемых организмом человека формах. Содержание витамина В6 в фисташках такое же, как и в говяжьей печени. Содержат они также фолаты, биотин, тиамин, рибофлавин, ниацин и пантотеновую кислоту. Фисташки входят в группу пищевых продуктов с самыми высокими антиоксидантными свойствами. Это единственный в своём роде орех, в состав которого в большом количестве входят лютеин и зеаксантин – вещества (каротиноиды), улучшающие зрение и уменьшающие риск старческой дистрофии жёлтого пятна сетчатки, вызывающей необратимую слепоту у людей пожилого возраста.

Для любителей подсчитывать калории и составлять сбалансированное питание можно сообщить, что фисташка имеет среди орехов самое высокое содержание пищевой клетчатки – почти такое же, как и овсянка. Обычно считается, что поддерживать уровень холестерина в норме можно только с помощью специальных таблеток или диет. Эксперименты показали, что фисташки в этом деле в 7 раз эффективнее других средств. Для этого можно употреблять как сухие орешки, так и добавлять их в пищу – в салаты, в приправы к мясу и т.д.

В кулинарии фисташки используются уже более 2,5 тысяч лет. На древнем Востоке этот орех считали символом богатства и успеха. Во всём мире блюда с добавлением фисташек считаются элитными. К примеру, нобелевских лауреатов в Стокгольме в обязательном порядке угощают фисташковым мороженым. Применяются в кулинарии фисташки для приготовления оригинальных блюд с необычными вкусовыми сочетаниями (например, фисташки с клубникой и сливочным сыром). Они используются также при производстве кондитерских изделий, мороженого и других продуктов питания. Их добавляют в конфеты и другие сладости. В самых классных зарубежных ресторанах поджаренные фисташки в лимонном соке подают к шампанскому и лёгким десертным винам.

Ну, а у нас они лучше идут к пиву. С использованием фисташек можно приготовить такие блюда, как суп-пюре из домашней птицы, фаршированную утку, курицу, поросёнка. Тёртые или разделённые на половинки фисташки добавляют в мясные блюда, торты, пирожные, различные кремы.

В качестве примера можно предложить приготовить с добавлением фисташек экзотическое блюдо – салат «Египетский». Спелые помидоры очищают от шкурки, удаляют семена, мелко нарезают, смешивают с нашинкованным луком, толчёными фисташками, солью и молотым красным перцем. Дают постоять 10 минут. Потом быстренько съедают и облизывают пальчики. Помидоры – 500 г, фисташки – 250 г, лук репчатый – 100 г, соль и перец – по вкусу.

Приятного всем аппетита, здоровья, удачи, успехов и долголетия!

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