Пирсинг нарушает функции органов

Китайские врачи категорически против пирсинга. Их аргумент – наше тело имеет сеть биологически-активных точек, которые связаны с внутренними органами. Может ли простая сережка стать причиной серьезной болезни, в программе «Утро России» рассказала врач-иглорефлексотерапевт, доктор медицинских наук Марият Мухина.

При пирсинге происходит очень мощная тонизация биологически-активной точки, отметила доктор. Но не всегда она благоприятствует в конкретном случае. Дело в том, что эти точки образуют невидимые каналы, и как считают китайские врачи, по ним движется энергия, пояснила Марият Мухина.

«Европейские врачи считают, что в точке мы можем вызвать стойкий рефлекс, поэтому у нас в стране это воздействие на биологически-активные точки называется иглорефлексотерапия. Но каков будет этот рефлекс, нужен ли он в данный момент данному организму, никто не знает, поэтому сначала нужно проводить обследование», — подчеркнула врач-иглорефлексотерапевт.

Марият Мухина объяснила механизм взаимодействия этих каналов связи с внутренними органами. «Импульс идет по эфферентным нейронам в мозг, вследствие чего возникает стойкая реакция, которая связана с функцией, деятельностью данного органа или системы. Например, с помощью этого импульса можно остановить или запустить сердце», — уточнила доктор медицинских наук.

Однако патологию, которая может быть вызвана неудачным уколом иглы, исправить сложно. Она может и исчезнуть. Но если долго носить неправильно поставленный пирсинг, сделанный в домашних условиях, не у специалиста, это может привести к стойкому нарушению функции органов, констатировала Марият Мухина.

Между тем, есть на теле человека и точки, которые специалисты часто колют, чтобы улучшить самочувствие пациента, резюмировала врач-иглорефлексотерапевт. В частности, к таким относится точка глаза, которая находится в центре мочки и может улучшить зрение, отметила специалист.

«Сейчас актуален синдром хронической усталости. На ухе масса точек, которые можно правильно уколоть, чтобы они обеспечили не просто хорошее самочувствие, но даже способствовали выработке большому количеству эндорфинов, поднятию настроения. При этом человек вроде бы ощущает те же самые стрессовые ситуации, но уже реагирует на них по-другому», — подытожила врач-иглорефлексотерапевт, доктор медицинских наук Марият Мухина.

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